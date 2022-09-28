Брюссель, , 01:56 — REGNUM Предложение Германии о запрете гражданам Евросоюза занимать высокие должности в российских госкомпаниях начал рассматривать Евросоюз. Об этом 27 сентября сообщило агентство Bloomberg.

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что в случае, если Евросоюз официально представит данное предложение в Брюсселе, и оно будет одобрено всеми странами, входящими в ЕС, то запрет затронет Экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. На сегодняшний день Шрёдер возглавляет комитет акционеров Nord Stream AG и совет директоров Nord Stream 2 AG, контрольный пакет акций которых принадлежит российскому энергетическому гиганту ПАО «Газпром».

При этом конкретные лица, которые могут попасть под данную меру, в случае, если она будет введена, не называются.

Уточняется, что данное предложение было выдвинуто властями Германии до того, как Газпром объявил о повреждении газопровода «Северный поток». Отмечается, что запрет в случае одобрения странами ЕС будет вводиться поэтапно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти ФРГ призвали запретить гражданам ЕС занимать руководящие должности в госкомпаниях России.

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