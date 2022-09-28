Брюссель, , 01:50 — REGNUM НАТО внимательно следит за ситуацией с утечкой газа на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2», обменивается информацией об инциденте с Финляндией и Швецией. Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил по итогам встречи с членами фракции «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» Европарламента.

Йенс Столтенберг Magnus Fröderberg

из заявления НАТО «Столтенберг сказал, что НАТО внимательно следит за ситуацией в Балтийском море, союзники изучают утечки газа из обоих газопроводов «Северный поток», а также обмениваются информацией с Финляндией и Швецией».

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что повреждения газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли из-за «взрывов». По её предположению речь может идти о саботаже. В настоящее время Швеция и Дания, в исключительных экономических зонах которых произошли инциденты, продолжают собирать информацию и пока не исключают любую версию случившегося.

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