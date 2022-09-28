Майами, США, , 01:47 — REGNUM Около 2,5 млн жителей американского штата Флорида получили приказ или предупреждение об эвакуации в связи с приближением урагана «Иен» к побережью Мексиканского залива, сообщает агентство Reuters со ссылкой на власти региона.

Ураган Ncdc.noaa.gov

Ожидается, что он подойдет к берегу к вечеру 28 сентября. В Национальном центре ураганов США отметили, что «Иен» может приблизиться к Флориде как ураган третьей категории со скоростью ветра более 200 км в час.

Он также может привести к осадкам, превышающим 30 см.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября президент США Джо Байден подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации во Флориде из-за приближения урагана «Иэн».

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