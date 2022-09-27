Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2022, 01:36 — ИА Регнум. Западные страны хотят обескровить и расчленить Россию, а затем подчинить ее себе, заявил российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

«Все прекрасно понимают, что единственная цель Запада, с которым мы схлестнулись у самых наших границ, — максимально ослабить и обескровить Россию, а в мечтах его стратегов — расчленить ее и подчинить своей воле», — заявил он.

Дипломат подчеркнул, что Россия всегда в боях отстаивала свое право на свободу и право определять путь самостоятельно. Небензя отметил, что российский народ готов и дальше отстаивать интересы своей страны и защищать слабых.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы департамента информации и печати МИД России Олег Гаврилов заявил, что страны Запада осуществляют против России беспрецедентную медийную и идеологическую агрессию. По его словам, западные страны пытаются информационно изолировать Россию.