Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2022, 01:20 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 27 сентября разнонаправленно. В плюсе Nasdaq.

Rafael Matsunaga Фондовая биржа США

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 125,82 пункта (0,43%), до уровня 29 134,99 пункта. S&P 500 подешевел на 7,75 пункта (0,21%), до уровня 3647,29 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 26,58 пункта (0,25%), до уровня 10 829,50 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $1,45 (1,89%), до уровня $78,16 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 26 сентября снижением.

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