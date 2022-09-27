Вашингтон, 28 сентября, 2022, 01:16 — ИА Регнум. Власти США готовятся выделить киевскому режиму дополнительный пакет военной помощи в размере $1 млрд, сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие

По их сведениям, соответствующее заявление может быть сделано в «ближайшие дни».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Reuters распространило информацию о том, что американские власти собираются предоставить Киеву еще $12,3 млрд в качестве финансовой помощи. В случае одобрения Конгрессом США указанной инициативы сумма выплат Вашингтона киевскому режиму превысит $65 млрд.

16 сентября глава Белого дома Джо Байден поручил выделить бандеровскому режиму дополнительную военную помощь в виде «оборонной продукции и услуг» на $600 млн.