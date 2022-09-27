Вашингтон, 28 сентября, 2022, 01:04 — ИА Регнум. США намерены в ближайшие дни вынести на голосование в Совете Безопасности ООН проект резолюции по референдумам в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд 27 сентября заявила журналистам.

Kremlin.ru Совет Безопасности ООН

Линда Томас-Гринфилд «Наш план заключается в том, чтобы вынести проект резолюции на голосование в конце этой недели или в начале следующей».

Напомним, 27 сентября представители США и Албании выступили с инициативой проведения заседания Совбеза ООН по вопросу о референдумах. При неудаче с планом провести антироссийскую резолюцию через Совбез США рассчитывают добиться осуждения референдумов Генеральной Ассамблеей ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не возражает, если киевский режим начнёт применять западное оружие против регионов, которые могут войти в состав России после референдумов. По его словам, Луганская и Донецкая Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области никогда не будут признаны в мире частью России.

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