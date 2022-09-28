Нью-Йорк, США, , 01:01 — REGNUM Пропагандистскими вбросами назвал постпред России при ООН Василий Небензя заявления стран Запада о том, что людей якобы угрозами заставляли голосовать на референдумах в Донбассе и на освобождённых территориях б. УССР в Херсонской и Запорожской областях. Соответствующее заявление дипломат сделал 27 сентября на заседании Совета Безопасности ООН.

Василий Небензя Иван Шилов © ИА REGNUM

«Западные страны изначально заявили, что не будут признавать результаты этих референдумов и бросили всю мощь своей пропагандистской машины на их очернение», — напомнил Небензя.

По словам дипломата, на фоне этих заявлений Запада не вызывают удивления пропагандистские вбросы про принуждение людей к голосованию, якобы под пытками, за воссоединение с Россией.

В частности, Небензя привёл в пример слова главы МИД Германии Анналены Бербок, заявившей, что жителей Донбасса и освобождённых территорий б. УССР «расстреливают и насилуют, а потом они должны ставить галочки».

«То есть, видимо, они голосуют уже после того, как их расстреляли и изнасиловали», — отметил Небензя.

Российский дипломат добавил, что военнослужащие, которых видели на репортажах и видеозаписях с участков для голосования, охраняли участников референдума от возможных провокаций со стороны киевского режима.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев подвёл итог референдумов в Донбассе и на территориях б. УССР о воссоединении с Россией.

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