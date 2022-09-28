Брюссель, 28 сентября 2022, 00:58 — REGNUM «Сознательное повреждение» газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» не останется без «ответа», написала в своем микроблоге глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
Она не уточнила, кто может нести ответственность за случившееся. Фон дер Ляйен отметила, что обсудила «акт саботажа» с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Глава ЕК призвала провести расследование происшествий, чтобы иметь всю информацию о причинах и масштабах произошедшего.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября министр иностранных дел Швеции Анн Линде написала в своем микроблоге о том, что ЧП на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошло из-за «взрывов».
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