Донецк, 28 сентября, 2022, 00:58 — ИА Регнум. Главы Донецкой и Луганской Народных Республик обращались к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой поддержать итоги референдумов по вопросу воссоединения с Россией еще до их проведения. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в ходе беседы с журналистами.

Официальное интернет-представительство президента России Денис Пушилин

«Мы с коллегой Леонидом Ивановичем Пасечником уже к президенту обращались, и он выразил поддержку — если жители Донбасса проголосуют положительно на референдуме, то он поддержит это решение», — заявил он.

Пушилин подчеркнул, что ДНР и ЛНР после подведения итогов референдума сразу же перейдут к последующим юридическим процедурам. По его словам, весь процесс идет согласно плану.

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 по 27 сентября референдумы по вопросу воссоединения с Россией проходили в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей бывш. УССР. По итогам голосования подавляющее большинство жителей решило воссоединиться с Россией.