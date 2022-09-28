Париж, , 00:31 — REGNUM 27 сентября сборная Бразилии по футболу в рамках товарищеского матча разгромила сборную Туниса. Основное время встречи, проходившей в Париже на стадионе «Парк де Пренс», завершилось со счетом 5:1.

Неймар Granada

Забитыми мячами в составе сборной Бразилии отметились Рафинья (11’ Каземиро, 40’ Ришарлисон), Ришарлисон (19’ Рафинья), Неймар (29’ пенальти) и Педро (74’). Единственный гол номинальных гостей на 18-й минуте встречи забил экс-защитник «Рубина» Монтассар Талби.

Матч обслуживала французская бригада арбитров во главе с Рудди Буке. Ассистенты главного судьи — Гийом Дебар и Орельен Друэ.

Составы команд:

Бразилия: Беккер, Данило, Силва, Маркиньос (Ибаньес, 78’), Теллес (Лоди, 65’), Каземиро, Фред (Родриго, 79’), Неймар, Пакета (Винисиус, 46’), Ришарлисон (Педро, 46’), Рафинья (Антони, 65’).

Тунис: Дахмен, Талби, Бронн, Бен Уаннес, Дрэгер (Слити, 81’), Скири, Чаалали (Хазри, 62’), Лэйду (Межбри, 90’), Мсакни (Хенисси, 63’), Жазири (Гандри, 46’), Слиман (Валери, 81’).