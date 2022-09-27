Стокгольм, 28 сентября, 2022, 00:30 — ИА Регнум. Повреждения газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли из-за «взрывов», написала в своем микроблоге министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

(сс) World Trade Organization Анн Линде

Она предположила, что речь может идти о саботаже. Глава МИД отметила, что Швеция и Дания, в исключительных экономических зонах которых произошли инциденты, продолжают собирать информацию и пока не исключают любую версию случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября министр обороны Латвии Артис Пабрикс написал в своем микроблоге, что происшествия с утечкой газа на газопроводах «Северный поток» являются диверсией, которая была совершена возле территории ЕС и НАТО с помощью взрывов.