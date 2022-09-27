Тбилиси, 28 сентября, 2022, 00:46 — ИА Регнум. Жители Тбилиси создали петицию, в которой просят спасти спортивные сооружения, находящиеся в престижном столичном районе Ваке, сообщает 27 сентября manifesti. ge.

eugeniu Теннисный корт

В петиции говорится, что министерство экономики и устойчивого развития Грузии намерено передать в частные руки находящийся на балансе государства земельный участок площадью 7588 кв. м. В настоящий момент на этом участке, расположенном недалеко от проспекта Ильи Чавчавадзе, находятся теннисные корты, футбольный тренировочный стадион и клуб тяжелой атлетики. Их планируется демонтировать и на их месте построить комплекс многоэтажных жилых зданий, что, по мнению жителей, совершенно нецелесообразно. На их взгляд, подобное строительство приведёт лишь к инфраструктурному и транспортному коллапсу в районе. Петиция призывает тбилисцев встать на защиту рекреационной зоны от «бетонной коррупции».

Напомним, что вышеупомянутые спортивные сооружения ранее принадлежали Тбилисскому институту физкультуры, который чиновники уже много лет пытаются выселить из престижного района города.