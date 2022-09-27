Луганск, 28 сентября, 2022, 00:26 — ИА Регнум. Телевышка в городе Луганске, столице Луганской Народной Республики (ЛНР), в последний день референдума о воссоединении с Россией была подсвечена в цвета российского флага. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба общественной палаты ЛНР в своём телеграм-канале.

Александр Погожев ИА REGNUM Вечерний Луганск

На видеозаписи, опубликованной общественной палатой ЛНР, можно увидеть телевышку, подсвеченную красным, синим и белым огнями в цвет флага России. Поверх огней движется надпись: «Россия в сердце!»

Напомним, в Донбассе и на освобождённых территориях Запорожской и Херсонской областей сегодня завершился референдум о воссоединении с Россией.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ЛНР по результатам обработки 100% бюллетеней за воссоединение с Россией проголосовали 98,42% граждан Республики.