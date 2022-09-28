Осло, , 00:17 — REGNUM 27 сентября национальная сборная Сербии по футболу в матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА 2022/23 одержала уверенную победу над сборной Норвегии. Основное время встречи завершилось со счетом 2:0.

Александар Митрович Ardfern

Забитыми мячами в составе сборной Сербии отметились Душан Влахович (42’ Филип Костич) и Александар Митрович (54’ Иван Илич). Желтые карточки получили Филип Костич и Страхиня Павлович.

Составы команд:

Норвегия: Нюланд, Мелинг (Бьеркан, 74’), Райерсон (Педерсен, 57’), Эстигор, Ханче-Ольсен (Берг, 79’), Берге, Эдегор, Аурснес (Айер, 57’), Холанд, Эльюнусси (Странд-Ларсен, 57’), Серлот.

Сербия: Милинкович-Савич, Павлович (Бабич, 79’), Митрович, Велькович, Живкович (Лазович, 72’), Костич (Радонич, 72’), Илич, Тадич (Джуричич, 90’), Лукич, Влахович, Митрович (Йович, 90’).