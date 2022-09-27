Берн, 28 сентября, 2022, 00:12 — ИА Регнум. Национальная сборная Швейцарии в матче шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА 2022/23 одержала минимальную победу над сборной Чехии со счетом 2:1. Встреча проходила 27 сентября в Санкт-Галлене на стадионе «АФГ Арена».

Ailura Патрик Шик

Забитыми мячами в составе хоязев отметились Ремо Фройлер (29’ Джердан Шакири) и Брель Эмболо (30’). Единственный гол сборной Чехии на 45-й минуте встречи забил форвард «Байера-04» Патрик Шик.

Матч обслуживала боснийская бригада арбитров во главе с Ирфаном Пельто. Ассистенты главного судьи — Амре Мачич и Давор Бельо.

Составы команд:

Швейцария: Цоммер, Видмер, Эльведи, Родргес, Шер, Фройлер (Йасари, 90’), Джака, Соу (Закариа, 79’), Варгас (Амдуни, 79’), Шакири (Штеффен, 65’), Эмболо (Сеферович, 65’).

Чехия: Вацлик (Станек, 46’), Зима, Цоуфал, Емелька, Кудела (Гавель, 46’), Барак (Провод, 64’), Влканова, Калвах (Кухта, 64’), Черны (Шевчик, 79’), Соучек, Шик.