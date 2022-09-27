Мадрид, 28 сентября, 2022, 00:03 — ИА Регнум. 27 сентября национальная сборная Испании в матче заключительного шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА 2022/23 одержала минимальную победу над сборной Португалии со счетом 1:0. Встреча проходила в Браге на стадионе «Брага Мунисипал».

Кирилл Венедиктов Альваро Мората

Единственный мяч на 88-й минуте встречи забил форвард «Атлетико» Альваро Мората после передачи Неко Уильямса. Желтые карточки получили Уго Гильямон, Бернарду Силва, Даниэль Карвахаль, Нуну Мендеш и Жоау Фелиш.

Матч обслуживала итальянская бригада арбитров во главе с Даниэлем Орсато. Ассистенты главного судьи — Чиро Карбоне и Алессандро Джаллатини.

Сборная Испании, одержав третью победу в сезоне и набрав 11 очков, поднялась на первое место в турнирной таблице группы. Сборная Португалии с десятью очками опустилась на вторую строчку.