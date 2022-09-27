Донецк, , 23:59 — REGNUM В Донецкой Народной Республике 99,23% участников референдума проголосовали за воссоединение с Россией, сообщает вечером 27 сентября республиканский ЦИК.

Флаг ДНР Цуканов М.В

Об этом было заявлено по итогам обработки 100% протоколов участковых комиссий.

По данным республиканского ЦИК, явка избирателей на референдум составила 97,51%.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершился референдум о возвращении в состав Российской Федерации.

Во всех четырех регионах референдум признан состоявшимся.