Лондон, 27 сентября, 2022, 23:57 — ИА Регнум. Главный тренер национальной сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт может уйти в отставку после чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом 27 сентября сообщает издание The Telegraph.

Антон Зайцев Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт

По информации источника, в числе потенциальных кандидатов на пост нового главного тренера сборной Англии называют Маурицио Почеттино, Брендана Роджерса и Стива Купера.

Действующее соглашение Саутгейта со сборной Англии рассчитано до июня 2024 года. По контракту специалист получает около 5 миллионов фунтов в год.

По итогам группового этапа Лиги наций УЕФА 2022/23 сборная Англии, набрав лишь три очка, заняла последнее четвертое место.