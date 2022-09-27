Москва, 27 сентября, 2022, 23:53 — ИА Регнум. Два самолёта авиакомпании «Аэрофлот», вылетевших из Москвы в Ереван, совершили посадку в аэропорту Минеральных Вод в Ставропольском крае. Об этом сообщает вечером 27 сентября ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Иван Шилов ИА REGNUM Аэрофлот

Согласно комментарию компании, посадка одного из рейсов была осуществлена «по техническим причинам».

«Пассажиры находятся в зоне ожидания аэропорта и обеспечиваются в соответствии со стандартами авиакомпании и федеральными авиационными правилами. Полёт в аэропорт назначения будет продолжен после замены воздушного судна», — заявили в «Аэрофлоте».

Неназванный собеседник агентства в аэропорту Минеральных Вод сообщил, что оба самолёта приземлились «по решению авиакомпании» и, как ожидается, вылетят в Ереван позднее ночью.

По информации RTVI, речь идёт о рейсах SU7072 и SU1868, вылетевших из «Шереметьево» в 17:00 и 18:00. При этом агентство сообщает, что ещё один самолёт (SU 7076), которй должен был вылететь из Москвы в Ереван в 21:00, задерживается, теперь время его вылета изменено на 00:35 среды, 28 сентября.