Белград, 28 сентября, 2022, 13:09 — ИА Регнум. США раньше или позже будут вынуждены отказаться от «неоколониальных привычек и неоправданных амбиций быть мировым генерал-губернатором». Об этом говорится в комментарии посольства России в Сербии на заявление американского посла Кристофера Хилла о российско-сербских отношениях, опубликованном 27 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД

В сообщении российского посольства подчеркивается, что американская дипломатия занимается тем, что суверенным государствам навязывает позицию о «единстве в русофобии», подменивает международное право «порядком, обоснованным на правилах, выгодных исключительно для США» и на основании недобросовестной конкуренции расширяет рынок для американских энергоносителей, которые уступают российскому газу и в цене, и в качестве.

«Посольство России в Сербии продолжит контакты с сербскими партнерами, вкладывая усилия в укрепление двухстороннего стратегического сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес, включая диалог между внешнеполитическими ведомствами», — отмечается в сообщении, которое процитировал сербский телеканал РТС.

Напомним, что 26 сентября посол США в Сербии Кристофер Хилл заявил, что США ожидаюь от сербского руководства уточнений по поводу документа, который министр иностранных дел Никола Селакович ранее подписал с российским коллегой Сергеем Лавровым в Нью-Йорке, на полях заседания ГА ООН.