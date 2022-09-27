Тбилиси, 28 сентября, 2022, 01:48 — ИА Регнум. Азербайджанский оппозиционный журналист Афган Мухтарлы, находящийся сейчас в Тбилиси, назвал Бидзину Иванишвили и главу МВД Вахтанга Гомелаури виновными в его похищении, сообщает 27 сентября грузинский телеканал «TV Пирвели».

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Мухтарлы провёл преес-конференцию для грузинских журналистов, во время которой потребовал допроса Иванишвили и Гомелаури и отстранения последнего от должности министра. Мухтарлы передал эти требования в грузинскую прокуратуру.

«Я пришёл в прокуратуру, чтобы подать несколько ходатайств: первое — это заявлениеСосо Гогашвили [бывшего замдиректора Службы госбезопасности], который сказал, что Иванишвили и исполняющий обязанности министра внутренних дел были причастны к организации моего похищения. Я прошу прокуратуру допросить их обоих по моему делу. Я собираюсь обратиться к нынешнему премьер-министру Грузии с просьбой приостановить полномочия министра внутренних дел, потому что, если Гомелаури останется на своем посту, то он может повлиять на расследование. Завтра или послезавтра премьер-министр и грузинский парламент получат моё официальное обращение. Сегодня у меня будет беседа с прокуратурой по этим вопросам, и после этого мои требования могут возрасти», — сказал Мухтарлы.

Напомним, что оппозиционный азербайджанский журналист с 2015 года проживал в Грузии. В 2017 году он был похищен азербайджанскими спецслужбами в Тбилиси и приговорён в Азербайджане к шести годам лишения свободы. Однако в 2020 году Мухтарлы был отпущен на свободу и выехал в Европу.