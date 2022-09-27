Барселона, Испания, , 23:46 — REGNUM 35-летний испанский центральный защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике может покинуть клуб после завершения сезона. Об этом 27 сентября сообщает издание Sport. es.

Жерар Пике Fifa.com

По информации источника, в подписании футболиста заинтересован главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.

В текущем сезоне Жерар Пике не смог закрепиться в основном составе «сине-гранатовых», приняв участие лишь в двух матчах за «Барселону» во всех турнирах. Суммарно на поле испанец провел 134 минуты.

За «Барселону» Пике выступает с 1 июля 2008 года после перехода из «Манчестер Юнайтед» за 5 миллионов евро. Действующее соглашение защитника с каталонским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.