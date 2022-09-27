Лондон, 27 сентября, 2022, 23:43 — ИА Регнум. 31-летний опорный полузащитник «Челси» и сборной Франции по футболу Н’Голо Канте восстановился от травмы и вернулся к тренировочному процессу. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба лондонского клуба.

(сс) @cfcunofficial (Chelsea Debs) London Н’Голо Канте (в синей форме)

В текущем сезоне из-за травмы бедра Н’Голо Канте принял участие лишь в двух матчах Английской Премьер-лиги 2022/23, в которых не смог отметиться результативными действиями и не получил ни одной желтой карточки.

За «Челси» Канте выступает с 16 июля 2016 года после перехода из «Лестер Сити» за 35,8 миллиона евро. Действующее соглашение француза с «пенсионерами» рассчитано до 30 июня 2023 года.