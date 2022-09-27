Рига, , 23:55 — REGNUM Повреждения газопроводов «Северный поток» являются диверсией, совершенной возле территории ЕС и НАТО, заявил 27 сентября министр обороны Латвии Артис Пабрикс на своей странице в Twitter.

Флаг Латвии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, это был взрыв, и страны НАТО и ЕС должны тесно сотрудничать в расследовании этого инцидента и в защите своей критической инфраструктуры.

«Взрыв газопровода «Северный поток» в Балтийском море — это диверсия, которая произошла в непосредственной близости от территории НАТО. Это момент, когда необходимо тесное сотрудничество союзников ЕС и НАТО в расследовании инцидента и защите критической инфраструктуры», — написал Пабрикс.

Напомним, 27 сентября произошло резкое падение давления в газопроводах «Северный поток», а позднее сейсмологи Дании и Швеции зафиксировали два сильных сейсмических толчка, похожих на взрывы, в районе маршрутов газопровода у острова Борнхольм.

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