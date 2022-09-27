Сыктывкар, 27 сентября, 2022, 23:38 — ИА Регнум. В ходе военной спецоперации погиб уроженец Коми, ефрейтор Даниил Волков. Об этом сообщает администрация Инты.

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«Даниил Волков служил по контракту в должности механика-водителя-санитара отделения сбора и эвакуации раненных. Соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, власти Коми выделят средства на полную экипировку мобилизованных в ВС РФ.

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