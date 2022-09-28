Тбилиси, , 00:03 — REGNUM В Тбилиси перед Домом юстиции прошёл митинг с требованиями прекратить «неконтролируемый поток» в Грузию российских граждан, сообщает 27 сентября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Грузинский танец George Kvizhinadze

Утверждается, что митинг не носил организованного характера, и граждане якобы, собрались на него спонтанно. Митингующие выдвинули три основных требования: 1) закрыть границу; 2) запретить выдачу видов на жительство гражданам России; 3) запретить гражданам России регистрировать в Грузии бизнес.

«Мы не можем принять такое количество российских граждан в Грузии, и в целом эти действия «Грузинской мечты» вызывают много сомнений. В конце концов, они что, хотят оставить их здесь навсегда и превратить в электорат?.. через год они собираются предоставить им гражданство и вообще полностью ассимилировать их», — сказала Лика Басилая-Шавгулидзе, член правления Общественного вещателя (государственной телерадиокомпании) Грузии.

Напомним, что после объявления в России частичной мобилизации количество российских граждан, пересекающих границу с Грузией, существенно возросло.