Милан, Италия, 27 сентября, 2022, 23:28 — ИА Регнум. 29-летний центрфорвард миланского «Интера» и сборной Бельгии по футболу Ромелу Лукаку возобновит тренировки в среду, 28 сентября. Об этом сообщает итальянская газета La Gazzetta dello Sport.

Дмитрий Садовников Ромелу Лукаку

По информации источника, Ромелу Лукаку восстановился от травмы, из-за которого пропустил шесть матчей «нерадзурри».

В текущем сезоне Лукаку, выступая за «Интер» на правах аренды, принял участие в трех турах итальянской Серии А 2022/23, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что руководство «Интера» планирует продлить арендное соглашение с «Челси» по Лукаку несмотря на результаты нападающего в текущем сезоне.