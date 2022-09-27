История вопроса

Видеоклипы на протяжении длительного времени являются неотъемлемой частью музыкальной индустрии. Современные музыканты также не забывают об экранизации собственных песен. Ролики, в которых популярные артисты перевоплощаются в непривычные для себя образы, набирают десятки миллионов просмотров, а некоторые из подобных работ сняты не хуже голливудских блокбастеров.