Вашингтон, 27 сентября 2022, 23:27 — REGNUM Американский рэпер Дензел Карри выпустил новый видеоклип под названием X-Wing. Об этом сообщает портал Revolt.
По сюжету ролика, музыкант попадает в далёкое будущее, где становится пилотом звёздного истребителя повстанцев X-Wing из «Звездных войн». Режиссёром видео выступил Зел Куросава, ранее неоднократно сотрудничавший с Карри.
Напомним, 30 сентября 2022 года Дензел Карри выпустит расширенную версию альбома Melt My Eyez See Your Future. Оригинальная пластинка была представлена в марте 2022 года.
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