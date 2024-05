Вашингтон, 27 сентября, 2022, 23:27 — ИА Регнум. Американский рэпер Дензел Карри выпустил новый видеоклип под названием X-Wing. Об этом сообщает портал Revolt.

Цитата из видеоклипа X-Wing Дензел Карри

По сюжету ролика, музыкант попадает в далёкое будущее, где становится пилотом звёздного истребителя повстанцев X-Wing из «‎Звездных войн»‎. Режиссёром видео выступил Зел Куросава, ранее неоднократно сотрудничавший с Карри.

Напомним, 30 сентября 2022 года Дензел Карри выпустит расширенную версию альбома Melt My Eyez See Your Future. Оригинальная пластинка была представлена в марте 2022 года.