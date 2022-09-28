28 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Джейн Спай, , 01:53 — REGNUM 27 сентября завершились референдумы о воссоединении освобожденных территорий б. УССР с Россией. По предварительным итогам, вхождение в состав РФ поддерживают более 98% проголосовавших в ДНР, ЛНР и Херсонской области и около 87% в Запорожской области. Киев и Запад отказываются признавать как проведение, так и результаты референдумов, называя их поддельными.

Референдум в ДНР по вопросу воссоединения с Россией Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Британские СМИ объясняют необходимость проведения референдумов следующим образом: «Голосования, о проведении которых предупредили буквально за несколько дней, имеют смертельно серьезную цель. Они будут использованы Кремлем для легитимации своего вторжения. Если Россия поглотит эти регионы, которые составляют около 15% территории бывш. УССР, то спецоперация выйдет на новый и более опасный уровень. Всякие попытки киевского режима вернуть территории будут расцениваться Москвой как попытка нарушений территориальной целостности. Предполагается, что российский президент Владимир Путин анонсирует аннексию этих четырех регионов в своей речи перед парламентом в пятницу (30 сентября)».

Британский политик Крис Брайант в своем Twitter-аккаунте написал, что он не поддерживает проведение референдумов и назвал российского президента лжецом.

«Референдумы на востоке б. УССР — такая же фейковая пропаганда, как и фейковый референдум в Крыму в 2014 году. Путин лжец. Он сказал, что будет гарантировать территориальную самостоятельность б. УССР в 1994 году», — написал лейборист.

Некоторые пользователи тоже решили вспомнить, о чем говорил Владимир Путин и пришли к выводу, что Запад сам виноват в сложившейся ситуации.

«Я также помню, что Путин говорил НАТО о прекращении расширения на восток», — напомнил @FourierFast.

Ряд комментаторов предложил признать незаконным референдум о выходе Великобритании из состава Европейского союза, если правительство откажется признавать результаты референдумов на освобожденных территориях.

«Тогда они такие же фейковые, как и Brexit!» — прокомментировала @BarbaraHunter07.

«Абсолютно точно, фейковые и небезопасные референдумы не должны проводиться. Brexit тоже считать не будем?» — поинтересовался @NFGmart.

Некоторые пользователи надеются на то, что при вхождении регионов в состав России поддержка бывш. УССР со стороны стран НАТО прекратится, и таким образом киевские нацисты потерпят поражение.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Неважно, что считает Запад. Если они станут частью России, то у НАТО не будет иного выхода, они будут вынуждены отступить», — считает @stuben32.

Часть пользователей уверена, что освобожденным территориям с Россией станет лучше и спокойнее, качество жизни людей улучшится и им станет безопаснее.

«Даже если какие-то результаты будут подделаны, то моя дилемма заключается в следующем: мой брат был в Крыму несколько раз, и он видел, как полуостров превращался из нищей дыры, какой он был в составе б. УССР, в республику с достойным стандартом жизни при России, с рабочими местами, с больницами, хорошей едой. И люди говорили ему, что не хотят возвращаться обратно в состав б. УССР», — написала @KarenSquires18.

На освобожденные территории приезжали иностранные наблюдатели, которым западные СМИ пообещали, что они увидят вопиющие нарушения. Однако многие из тех, кто высказался о проведении референдумов, подтвердили обратное: «Запад и, к сожалению, моя страна, Нидерланды, распространяют много пропаганды. Теперь, когда я здесь, я вижу. Каждый день они говорят о том, что людей заставляют голосовать, что вокруг везде солдаты, но я этого ничего не вижу».