Вологда, , 23:22 — REGNUM В Вологде открыли два пункта сбора гуманитарной помощи для участников спецоперации, сообщила пресс-служба администрации города.

Сотрудник СОБР вернулся со спецоперации Пресс-служба Управления Росгвардии по Вологодской области

«После объявления частичной мобилизации к нам стали обращаться люди, которые хотели бы также оказать посильную помощь и нашим бойцам, которые принимают участие в специальной военной операции. Мы не смогли пройти мимо, сегодня запускаем срочный сбор гуманитарной помощи для тех, кто выполняет важные задачи спецоперации», — цитирует пресс-служба главу управления по молодежной политике администрации Яну Филиппову.

Сбор открыт в молодежном центре «Гор. сом35» и в муниципальном центре по работе с населением. Принимают средства личной гигиены, бытовую химию, одежду и постельное белье, продукты длительного срока хранения, медикаменты, военную экипировку. При этом волонтерский центр Вологды оказывает психологическую и юридическую помощь мобилизованным и членам их семей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологде собираются установить мемориал в честь участников СВО.