Вологда, 27 сентября 2022, 23:22 — REGNUM В Вологде открыли два пункта сбора гуманитарной помощи для участников спецоперации, сообщила пресс-служба администрации города.
Сбор открыт в молодежном центре «Гор. сом35» и в муниципальном центре по работе с населением. Принимают средства личной гигиены, бытовую химию, одежду и постельное белье, продукты длительного срока хранения, медикаменты, военную экипировку. При этом волонтерский центр Вологды оказывает психологическую и юридическую помощь мобилизованным и членам их семей.
Как сообщало ИА REGNUM, в Вологде собираются установить мемориал в честь участников СВО.