Арсен Шаяхметов, 28 сентября 2022, 01:35 — REGNUM Несмотря на введение санкций, несомненно, влияющих на состояние российской экономики, индекс промышленного производства по итогам 7 месяцев текущего года превышает показатели аналогичного периода 2021 года. Наибольший рост фиксируется в сфере строительства и производстве промышленных товаров, увеличился и выпуск сельскохозяйственной продукции. Эксперты признают, что пессимистичные прогнозы относительно развития российской экономики оказались несостоятельны, но отмечают и ряд негативных тенденций, полагая, что ситуация к концу года ещё может измениться не в лучшую сторону.
Данные Росстата: показатели в ценах или объёмах?
Росстат фиксирует, что индекс промышленного производства в январе–июле 2022 года вырос на 1% по сравнению с прошлогодним показателем. Однако это скорее можно рассматривать как инерцию первых успешных месяцев. Ведь если сравнивать показатели только за июль, то тогда картина становится менее оптимистичной — фиксируется спад, пусть и не очень большой — на 0,5%. Положительная динамика, согласно данным официальной статистики, наметилась в трёх ключевых сферах промышленного производства. Так, добыча полезных ископаемых увеличилась на 2,6% — это самый высокий показатель, по показателям в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром рост составил 0,3%, а в обрабатывающих производствах — 0,1%,
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов отмечает, что ситуация в экономике на данный момент действительно лучше, чем виделось в прогнозах несколько месяцев назад.
Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Пётр Кирьян обращает внимание на то, что при оценке данных индекса промышленного производства надо помнить, что это данные в ценах одного периода относительно аналогичного периода прошлого года.
Регионы-чемпионы впереди благодаря росту цен на продукцию их предприятий
Ряд экономически развитых российских регионов сохранили высокие показатели индекса промышленного производства по итогам семи месяцев 2022 года. Например, у Татарии он составил 109% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, у Москвы — 106,1%, у Санкт-Петербурга — 104,7%, в Башкирии — 103%. Однако высокие показатели демонстрируют и некоторые субъекты, ранее не относившиеся к региональным лидерам экономического развития, например, Тува (136, %) и Дагестан (123,1%). В Туве рост показателей обеспечили, прежде всего, показатели в сфере добычи полезных ископаемых, которые выросли на 45,6%, в Дагестане положительная динамика связана с ростом в сфере обработки и обеспечения электроэнергией.
Среди регионов-аутсайдеров — Сахалинская область (81,1% от прошлогодних показателей), Калининградская область (84,3%) и Камчатский край (85,8%). В Сахалинской области более всего просели показатели в сфере добычи полезных ископаемых, в Калининградской области самый существенный спад наблюдается в обрабатывающем производстве, на Камчатке — в системе водоснабжения.
Комментируя высокие показатели субъектов-лидеров (Москва, Татария, Башкирия), депутат Артём Кирьянов отметил, что регионы-доноры, регионы с опережающим развитием сумели достаточно быстро перестроиться в части промышленного производства, его диверсификации. Однако и они зависимы от макроэкономической, кредитно-денежной политики. Это подтверждает, например, ситуация на КамАЗе — при нынешнем курсе экспорт машин становится невыгодным.
По мнению парламентария, высокие показатели отдельных регионов, не относящихся к группе экономических лидеров (включая Дагестан и Туву) связаны с тем, что «в некоторых субъектах федерации есть и ситуация «случайного всплеска», когда на фоне депрессивной в целом экономической ситуации запускаются новые проекты».
Пётр Кирьян полагает, что «рост индекса регионов-чемпионов — это в значительной степени вклад роста цен на продукцию предприятий».
Так или иначе, статистика показывает, что легxt переживают кризисную ситуацию регионы с диверсифицированной экономикой («столичные» субъекты, Башкирия, Татария, промышленно развитые регионы Поволжья и Урала). Одновременно, те субъекты, где ставка была сделана на приоритетное развитие только одной отрасли (как Сахалин), уже сегодня сталкиваются с серьёзными проблемами.