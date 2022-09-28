Арсен Шаяхметов, 28 сентября 2022, 01:35 — REGNUM Несмотря на введение санкций, несомненно, влияющих на состояние российской экономики, индекс промышленного производства по итогам 7 месяцев текущего года превышает показатели аналогичного периода 2021 года. Наибольший рост фиксируется в сфере строительства и производстве промышленных товаров, увеличился и выпуск сельскохозяйственной продукции. Эксперты признают, что пессимистичные прогнозы относительно развития российской экономики оказались несостоятельны, но отмечают и ряд негативных тенденций, полагая, что ситуация к концу года ещё может измениться не в лучшую сторону.

Экономика России
Экономика России
Иван Шилов © ИА REGNUM

Данные Росстата: показатели в ценах или объёмах?

Росстат фиксирует, что индекс промышленного производства в январе–июле 2022 года вырос на 1% по сравнению с прошлогодним показателем. Однако это скорее можно рассматривать как инерцию первых успешных месяцев. Ведь если сравнивать показатели только за июль, то тогда картина становится менее оптимистичной — фиксируется спад, пусть и не очень большой — на 0,5%. Положительная динамика, согласно данным официальной статистики, наметилась в трёх ключевых сферах промышленного производства. Так, добыча полезных ископаемых увеличилась на 2,6% — это самый высокий показатель, по показателям в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром рост составил 0,3%, а в обрабатывающих производствах — 0,1%,

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов отмечает, что ситуация в экономике на данный момент действительно лучше, чем виделось в прогнозах несколько месяцев назад.

«Это — следствие реализации правительственного плана первоочередных действий по противодействию санкциям. В него вошли также и предложения регионов, и депутатского корпуса. Тем не менее, есть несколько системных проблем, которые предстоит решать уже в новой парадигме, ориентируясь на среднесрочную перспективу. Это экспортно-импортная политика, это новая система социальной поддержки и, конечно, система поддержки бизнеса в целях сохранения рабочих мест. Осенняя сессия Госдумы 2022 года, полагаю, будет посвящена новой антисанкционной политике и созданию новых эффективных экономических механизмов. Новый бюджет требует доходов, причем доходов без увеличения налогообложения, с учетом отмены ряда пошлин, для исполнения всех обязательств поддержки — и социальной, и экономики отраслей. Поэтому ключевой, как никогда важной, становится эффективность регулирования и администрирования».
Артём Кирьянов
Артём Кирьянов
Артём Кирьянов
Duma.gov.ru

Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Пётр Кирьян обращает внимание на то, что при оценке данных индекса промышленного производства надо помнить, что это данные в ценах одного периода относительно аналогичного периода прошлого года.

«То есть в «деньгах» может быть рост, а в «объемах» спад или ничего не меняться. В 2022 году на фактор роста цен — во втором квартале мы видели их коррекцию — наложилось стремление промышленных предприятий сформировать запас продукции с использованием импортных комплектующих и сырья. Это тоже должно было внести свой вклад в рост показателей промышленного производства, особенно если мы примем во внимание, что автопром и сборка бытовой техники в РФ за последние семь месяцев находились в стагнации, а не росли. Вероятно, по итогам года мы всё же увидим рост индекса. Всё-таки 2022 год — период с наименьшими видными ограничениями, и пока нам сложно говорить о заметном влиянии внешних санкций, кроме проблем с импортом и логистикой».
Пётр Кирьян

Регионы-чемпионы впереди благодаря росту цен на продукцию их предприятий

Ряд экономически развитых российских регионов сохранили высокие показатели индекса промышленного производства по итогам семи месяцев 2022 года. Например, у Татарии он составил 109% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, у Москвы — 106,1%, у Санкт-Петербурга — 104,7%, в Башкирии — 103%. Однако высокие показатели демонстрируют и некоторые субъекты, ранее не относившиеся к региональным лидерам экономического развития, например, Тува (136, %) и Дагестан (123,1%). В Туве рост показателей обеспечили, прежде всего, показатели в сфере добычи полезных ископаемых, которые выросли на 45,6%, в Дагестане положительная динамика связана с ростом в сфере обработки и обеспечения электроэнергией.

Среди регионов-аутсайдеров — Сахалинская область (81,1% от прошлогодних показателей), Калининградская область (84,3%) и Камчатский край (85,8%). В Сахалинской области более всего просели показатели в сфере добычи полезных ископаемых, в Калининградской области самый существенный спад наблюдается в обрабатывающем производстве, на Камчатке — в системе водоснабжения.

Комментируя высокие показатели субъектов-лидеров (Москва, Татария, Башкирия), депутат Артём Кирьянов отметил, что регионы-доноры, регионы с опережающим развитием сумели достаточно быстро перестроиться в части промышленного производства, его диверсификации. Однако и они зависимы от макроэкономической, кредитно-денежной политики. Это подтверждает, например, ситуация на КамАЗе — при нынешнем курсе экспорт машин становится невыгодным.

По мнению парламентария, высокие показатели отдельных регионов, не относящихся к группе экономических лидеров (включая Дагестан и Туву) связаны с тем, что «в некоторых субъектах федерации есть и ситуация «случайного всплеска», когда на фоне депрессивной в целом экономической ситуации запускаются новые проекты».

Рост экономики
Рост экономики
Colleen Lane
«Для таких регионов показатели роста должны подтверждаться на протяжении ряда лет, только тогда можно будет объективно говорить о росте промышленного производства».
Артём Кирьянов

Пётр Кирьян полагает, что «рост индекса регионов-чемпионов — это в значительной степени вклад роста цен на продукцию предприятий».

«Для столицы это будет строительство и высокотехнологический сектор, для Дагестана — те же капитальные расходы, а в Туве скорее можно говорить о росте стоимости горнорудного сырья и производимых там стройматериалов. В регионах с развитой нефтедобычей и переработкой — это рост отпускных цен и частично рост объемов строительства».
Пётр Кирьян

Так или иначе, статистика показывает, что легxt переживают кризисную ситуацию регионы с диверсифицированной экономикой («столичные» субъекты, Башкирия, Татария, промышленно развитые регионы Поволжья и Урала). Одновременно, те субъекты, где ставка была сделана на приоритетное развитие только одной отрасли (как Сахалин), уже сегодня сталкиваются с серьёзными проблемами.