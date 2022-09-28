28 сентября 2022 | Время чтения 5 мин

Арсен Шаяхметов, , 01:35 — REGNUM Несмотря на введение санкций, несомненно, влияющих на состояние российской экономики, индекс промышленного производства по итогам 7 месяцев текущего года превышает показатели аналогичного периода 2021 года. Наибольший рост фиксируется в сфере строительства и производстве промышленных товаров, увеличился и выпуск сельскохозяйственной продукции. Эксперты признают, что пессимистичные прогнозы относительно развития российской экономики оказались несостоятельны, но отмечают и ряд негативных тенденций, полагая, что ситуация к концу года ещё может измениться не в лучшую сторону.

Экономика России Иван Шилов © ИА REGNUM

Данные Росстата: показатели в ценах или объёмах?

Росстат фиксирует, что индекс промышленного производства в январе–июле 2022 года вырос на 1% по сравнению с прошлогодним показателем. Однако это скорее можно рассматривать как инерцию первых успешных месяцев. Ведь если сравнивать показатели только за июль, то тогда картина становится менее оптимистичной — фиксируется спад, пусть и не очень большой — на 0,5%. Положительная динамика, согласно данным официальной статистики, наметилась в трёх ключевых сферах промышленного производства. Так, добыча полезных ископаемых увеличилась на 2,6% — это самый высокий показатель, по показателям в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром рост составил 0,3%, а в обрабатывающих производствах — 0,1%,

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов отмечает, что ситуация в экономике на данный момент действительно лучше, чем виделось в прогнозах несколько месяцев назад.

Артём Кирьянов «Это — следствие реализации правительственного плана первоочередных действий по противодействию санкциям. В него вошли также и предложения регионов, и депутатского корпуса. Тем не менее, есть несколько системных проблем, которые предстоит решать уже в новой парадигме, ориентируясь на среднесрочную перспективу. Это экспортно-импортная политика, это новая система социальной поддержки и, конечно, система поддержки бизнеса в целях сохранения рабочих мест. Осенняя сессия Госдумы 2022 года, полагаю, будет посвящена новой антисанкционной политике и созданию новых эффективных экономических механизмов. Новый бюджет требует доходов, причем доходов без увеличения налогообложения, с учетом отмены ряда пошлин, для исполнения всех обязательств поддержки — и социальной, и экономики отраслей. Поэтому ключевой, как никогда важной, становится эффективность регулирования и администрирования».

Артём Кирьянов Duma.gov.ru

Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Пётр Кирьян обращает внимание на то, что при оценке данных индекса промышленного производства надо помнить, что это данные в ценах одного периода относительно аналогичного периода прошлого года.

Пётр Кирьян «То есть в «деньгах» может быть рост, а в «объемах» спад или ничего не меняться. В 2022 году на фактор роста цен — во втором квартале мы видели их коррекцию — наложилось стремление промышленных предприятий сформировать запас продукции с использованием импортных комплектующих и сырья. Это тоже должно было внести свой вклад в рост показателей промышленного производства, особенно если мы примем во внимание, что автопром и сборка бытовой техники в РФ за последние семь месяцев находились в стагнации, а не росли. Вероятно, по итогам года мы всё же увидим рост индекса. Всё-таки 2022 год — период с наименьшими видными ограничениями, и пока нам сложно говорить о заметном влиянии внешних санкций, кроме проблем с импортом и логистикой».

Регионы-чемпионы впереди благодаря росту цен на продукцию их предприятий

Ряд экономически развитых российских регионов сохранили высокие показатели индекса промышленного производства по итогам семи месяцев 2022 года. Например, у Татарии он составил 109% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, у Москвы — 106,1%, у Санкт-Петербурга — 104,7%, в Башкирии — 103%. Однако высокие показатели демонстрируют и некоторые субъекты, ранее не относившиеся к региональным лидерам экономического развития, например, Тува (136, %) и Дагестан (123,1%). В Туве рост показателей обеспечили, прежде всего, показатели в сфере добычи полезных ископаемых, которые выросли на 45,6%, в Дагестане положительная динамика связана с ростом в сфере обработки и обеспечения электроэнергией.

Среди регионов-аутсайдеров — Сахалинская область (81,1% от прошлогодних показателей), Калининградская область (84,3%) и Камчатский край (85,8%). В Сахалинской области более всего просели показатели в сфере добычи полезных ископаемых, в Калининградской области самый существенный спад наблюдается в обрабатывающем производстве, на Камчатке — в системе водоснабжения.

Комментируя высокие показатели субъектов-лидеров (Москва, Татария, Башкирия), депутат Артём Кирьянов отметил, что регионы-доноры, регионы с опережающим развитием сумели достаточно быстро перестроиться в части промышленного производства, его диверсификации. Однако и они зависимы от макроэкономической, кредитно-денежной политики. Это подтверждает, например, ситуация на КамАЗе — при нынешнем курсе экспорт машин становится невыгодным.

По мнению парламентария, высокие показатели отдельных регионов, не относящихся к группе экономических лидеров (включая Дагестан и Туву) связаны с тем, что «в некоторых субъектах федерации есть и ситуация «случайного всплеска», когда на фоне депрессивной в целом экономической ситуации запускаются новые проекты».

Рост экономики Colleen Lane

Артём Кирьянов «Для таких регионов показатели роста должны подтверждаться на протяжении ряда лет, только тогда можно будет объективно говорить о росте промышленного производства».

Пётр Кирьян полагает, что «рост индекса регионов-чемпионов — это в значительной степени вклад роста цен на продукцию предприятий».

Пётр Кирьян «Для столицы это будет строительство и высокотехнологический сектор, для Дагестана — те же капитальные расходы, а в Туве скорее можно говорить о росте стоимости горнорудного сырья и производимых там стройматериалов. В регионах с развитой нефтедобычей и переработкой — это рост отпускных цен и частично рост объемов строительства».

Так или иначе, статистика показывает, что легxt переживают кризисную ситуацию регионы с диверсифицированной экономикой («столичные» субъекты, Башкирия, Татария, промышленно развитые регионы Поволжья и Урала). Одновременно, те субъекты, где ставка была сделана на приоритетное развитие только одной отрасли (как Сахалин), уже сегодня сталкиваются с серьёзными проблемами.