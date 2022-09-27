Нью-Йорк, США, 27 сентября, 2022, 23:21 — ИА Регнум. Очным должно быть выступление Владимира Зеленского на СБ ООН по ситуации на территории б. УССР, заявил 27 сентября российский постпред Василий Небензя.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Занавес

Он назвал «очередной попыткой западных коллег продавить участие в сегодняшнем заседании в виртуальном формате» Зеленского. Россия, подчёркивает Небензя, «не против самого по себе участия» этого человека или его представителей в заседании, но нужно соблюдать установленный порядок.

«Участие должно быть очным, — сказал Небензя. — Помимо того, что этого требуют правила, это ещё и вопрос уважения к Совету Безопасности. Совет не должен превращаться в площадку для политических шоу».

Он назвал попустительством разрешение Зеленскому «выступить» в формате видеообращения. Уже одна не украшающая ООН ситуация была спровоцирована Киевом на Генассамблее, напомнил российский дипломат. Теперь произойдёт девальвация СБ ООН.

Небензя напомнил, что на Неделе высокого уровня ГА ООН во время записанного заранее видеообращения Зеленского «в зал срежиссированно нагонялась массовка» для аплодисментов, якобы свидетельствующих о широкой поддержке выступающего среди членов Генассамблеи.