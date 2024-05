Лондон, 27 сентября, 2022, 23:08 — ИА Регнум. Японская и британская певица Рина Саваяма стала музыкальным гостем эфира радиостанции BBC Radio 1. Об этом пишет портал Stereogum.

Цитата из эфира BBC Radio 1 Рина Саваяма

В рамках выступления артистка представила кавер-версию песни Билли Айлиш Happier Than Ever, а также спела одну из композиций из своего нового альбома. После перформанса Саваяма призналась, что Happier Than Ever — это одна из её самых любимых песен.

Напомним, 16 сентября 2022 года Рина Саваяма выпустила новую пластинку под названием Hold the Girl. Проект, состоящий из 13 песен, стал вторым полноформатным релизом певицы.