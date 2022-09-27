Анкара, 27 сентября 2022, 23:06 — REGNUM Государственные банки Турции начали отказываться от обслуживания карт российской платёжной системы «Мир» в опасении санкций, передаёт 27 сентября турецкий телеканал NTV.

Карты «Мир»
Карты «Мир»
Sdelanounas.ru

Напомним, на минувшей неделе стало известно, что от обслуживания карт «Мир» отказались крупнейшие частные банки Турции İş Bankası и Denizbank. Информация о том, что к данному решению теперь присоединились и госбанки, пока официально не подтверждена.

Ранее управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США предупредило о готовности вводить санкции в отношении третьих стран за поддержку использования карт «Мир» за пределами России.