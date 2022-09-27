Сыктывкар, , 22:56 — REGNUM Глава Коми Владимир Уйба, провожая группу мобилизованных в ВС РФ к месту службы отметил, что России приходится в одиночестве сражаться на стороне добра, сообщает республиканское правительство.

Глава Коми Владимир Уйба выступает перед мобилизованными в ВС РФ rkomi.ru

«В мире происходит вселенское противостояние добра и зла, — обратился к воинам глава Коми. — Россия на стороне добра фактически одна. Зло сегодня — это Америка и её приспешники из стран НАТО. Сегодня они выбрали слабое звено — землю [бывш. УССР]. Не добили наши деды в 1945 году бандеровскую сволочь, и на этой закваске они снова выбродили эту нечисть».

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми выделят средства на экипировку мобилизованных.