Стокгольм, 27 сентября, 2022, 22:55 — ИА Регнум. 27 сентября национальная сборная Швеции в матче заключительного шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА 2022/23 сыграет со сборной Словении. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Soccer.ru Виктор Классон

Стартовые составы команд:

Швеция: Робин Ульсен, Йоэль Андерссон, Виктор Линделеф, Исак Хайн, Людвиг Аугустинссон, Виктор Классон, Эмиль Форсберг, Йеспер Чельстрем, Кристофер Ольссон, Деян Кулушевски, Робин Куайсон.

Словения: Ян Облак, Жан Кранчник, Миха Блажич, Яка Бийол, Грегор Сикошек, Джон Горенк Санкавик, Петар Стоянович, Беньямин Вербич, Адам Серин, Ян Млакар, Беньямин Шешко.

На матч назначена немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Цваером. Ассистенты главного судьи — Штефан Лупп и Марко Ахмюллер. Резервный арбитр — Свен Яблонски.