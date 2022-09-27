Берлин, , 22:41 — REGNUM Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предупреждало власти Германии о возможности атак на газопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает 27 сентября немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на источники.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и «Северный поток — 2» Иван Шилов © ИА REGNUM

«Несколько недель назад Соединенные Штаты предупредили правительство ФРГ о возможных нападениях на газопроводы в Балтийском море», — говорится в сообщении.

Комментируя ситуацию, неназванный высокопоставленный представитель бундесвера также заявил изданию, что трубопроводы, пролегающие под водой, до сих пор очень слабо защищены от возможных атак, несмотря на то, что они имеют огромное значение для энергоснабжения.

Напомним, ранее сегодня стало известно о повреждениях на нескольких участках газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», спровоцировавших утечку топлива. Сейсмологи Швеции и Дании сообщили, что в районе инцидентов в Балтийском море были зафиксированы два сильных сейсмических толчка, похожих на взрывы.

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