Рим, 27 сентября, 2022, 22:37 — ИА Регнум. По данным за август 2022 года, «пособия по гражданству» в Италии получают 1,18 миллиона семей (около 2,5 миллионов человек), сообщили 27 сентября в национальном институте социального обеспечения (Пенсионном фонде).

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Средний размер пособия составляет 549 евро.

Пособие по гражданству (по бедности) было введенов 2019 году по инициативе популистов. Граждане страны с доходом менее 780 евро в месяц (включая 280 евро на жилье, если требуется) могут получать от государства «разницу».

Новое правое правительство страны намерено изменить правило выплаты данного пособия, лишив его всех тех, кто отказался от полученного предложения о работе.