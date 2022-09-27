Рим, , 22:27 — REGNUM МИД Италии в новом правительстве страны может возглавить Антонио Таяни, экс-спикер Европарламента, координатор партии Сильвио Берлускони, передают национальные СМИ 27 сентября.

Антонио Таяни (сс) European People's Party

Сам Таяни ушел от прямого ответа на этот вопрос, отметив, что готов работать там, где будет приносить больше пользы.

Партия действующего главы МИД Луиджи Ди Майо не сумела преодолеть 3-процентный барьер на выборах.

Как сообщалось ранее, победу на выборах одержали правоцентристские партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента. Решение о формировании правого правительства под руководством Мелони будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.