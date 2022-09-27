Подгорица, 27 сентября, 2022, 22:26 — ИА Регнум. Цена на дрова на черногорском побережье выросла на 100 процентов по сравнению с 2017 годом и достигла рекордных цен в преддверии осени. Дрова были выбором в течение многих лет для сравнительного недорого помещения. В предстоящем отопительном сезоне этого не произойдет.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Дрова

На черногорском побережье дрова достигли рекордной цены в 90 евро за кубометр рубленой древесины, пишет портал Primorski.

В холодные месяцы отопительного сезона среднестатистическое домохозяйство потребляет не менее шести кубометров дров.

Грузовик дров стоит около 950 евро.