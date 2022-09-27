Вологда, 27 сентября, 2022, 22:25 — ИА Регнум. В Вологде появится мемориал в память об участии жителей региона в специальной военной операции. Об этом сообщает областное правительство.

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С инициативой об установке памятника к губернатору Олегу Кувшинникову обратилась Уполномоченный по защите прав ветеранов и пенсионеров Ольга Данилова. По мнению правозащитницы, мемориал станет знаком поддержки земляков, проявляющих мужество.

«Безусловно, в Вологодской области должно появиться такое памятное место. Вологжане продолжают принимать участие в спецоперации, но, к сожалению, есть погибшие. Мемориал необходим, чтобы отдать дань памяти и уважения мужеству и героизму наших воинов, чтобы воспитывать чувство патриотизма у молодежи. Инициативу поддерживаю, к разработке проекта приступим в ближайшее время», — отметил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологде проводили группу мобилизованных в ВС РФ.