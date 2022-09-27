Москва, , 22:28 — REGNUM О завершении референдумов в Донбассе и на территории б. УССР о воссоединении с Россией написал 27 сентября заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.

Обращение Дмитрия Медведева к россиянам instagram.com

«Референдумы завершились. Итоги очевидны, — пишет Медведев. — Добро пожаловать домой, в Россию».

Как сообщалось ранее, в Херсонской области за воссоединение с Россией проголосовали 87,05% пришедших на участки избирателей, в Запорожской области — 93,11%. В обоих регионах подсчёт голосов закончен.

В ЛНР обработано 91,2% протоколов («за» — 98,54%), в ДНР — 31,74% протоколов («за» — 93,95%). Голосование проходило с 23 по 27 сентября.

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