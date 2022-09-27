Нягань, Югра, , 22:19 — REGNUM В Нягани (ХМАО) построят станцию очистки воды. Предварительная стоимость объекта составит 1,3 млрд рублей, написал в своём телеграм-канале глава города Иван Ямашев.

Иван Ямашев Пресс-служба администрации Нягани

«В данный момент проводится корректировка рабочих программ и технологической схемы. На государственную экспертизу направлена проектно-изыскательная документация. Проектировщик учёл все замечания, выявленные ранее, и внёс исправления. Результаты ждем не позднее ноября текущего года», — сообщил глава Нягани.

Иван Ямашев отметил, что через месяц будет объявлен аукцион на выполнение строительно-монтажных работ водоочистки. Заключить контракт планируется до конца 2022 года. В эксплуатацию объект будет введён в декабре 2024 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре в судебном порядке на администрацию Советского района возложена обязанность обеспечить население питьевой водой надлежащего качества.

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