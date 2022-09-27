Сыктывкар, , 22:16 — REGNUM Глава Коми Владимир Уйба передал родным и близкими бойцов, погибших в ходе спецоперации, награды воинов. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Орден Мужества Defence.ru

«Для меня большая честь передать вам государственные награды Российской Федерации, — сказал Уйба. — Мы безмерно гордимся подвигами наших ребят — настоящих героев, патриотов, способных ради Родины на героизм и самопожертвование. Память о них навсегда останется наших сердцах».

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, доброволец, рядовой Никита Карамнов, братья — младший сержант Александр Лоскутов и ефрейтор Филипп Лоскутов посмертно награждены Орденом мужества.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, старший сержант Росгвардии Алексей Крюков посмертно награждён медалью «За отвагу».

Участники церемонии почтили память минутой молчания всех защитников Отечества, павших в ходе специальной военной операции.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Коми выделят из республиканского бюджета средства на полную экипировку мобилизованных.