Бухарест, , 22:17 — REGNUM Парламент Румынии утвердил растение пион (Paeonia) в качестве одного из основных национальных символов страны, 27 сентября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Алексей Явленский. Дама с пионами. 1909

За соответствующий законопроект проголосовало 180 народных избранников, против – 39. По словам авторов документа, «Румынии необходимо иметь собственный цветок, ассоциирующийся с румынской культурой и румынским образом жизни».

Предполагается, что в ближайшее время из госбюджета Румынии будут выделены крупные суммы на создание специальных цветников и теплиц по выращиванию пионов.

Рассмотрение «цветочного вопроса» вызвало недоумение среди независимых экспертов. Как утверждают скептики, в условиях глубочайшего финансового и энергетического кризиса парламентариям необходимо заняться более насущными проблемами.

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