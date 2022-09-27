Рим, 27 сентября, 2022, 22:15 — ИА Регнум. В четвертом квартале 2022 года стоимость электроэнергии для потребителей Италии вырастет на 60%, передают 27 сентября национальные СМИ со ссылкой на исследование экспертов Nomisma.

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Отмечается, что если бы не предпринятые ранее правительством меры по смягчению роста цен, повышение составило бы 100%.

Стоимость газа в следующем квартале для потребителей, по предварительной оценке экспертов, вырастет на 70%.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет8%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторакратное замедление темпов роста ВВП. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более50млрд евро.