Милан, Италия, , 22:10 — REGNUM Маттео Сальвини сохранит пост лидера итальянской «Лиги», передают национальные СМИ со ссылкой на заявления депутатов партии, сделанные после встречи ее руководителей.

Маттео Сальвини Иван Шилов © ИА REGNUM

На досрочных парламентских выборах «Лига» набрала 8,5% голосов — вдвое меньше, чем на национальных выборах 2018 года, и почти вчетверо меньше, чем на выборах в Европарламент в 2019 году.

Как сообщалось ранее, победу на выборах одержали правоцентристские партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента. Решение о формировании правого правительства под руководством Мелони будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.