Милан, Италия, 27 сентября, 2022, 22:10 — ИА Регнум. Маттео Сальвини сохранит пост лидера итальянской «Лиги», передают национальные СМИ со ссылкой на заявления депутатов партии, сделанные после встречи ее руководителей.

Иван Шилов ИА REGNUM Маттео Сальвини

На досрочных парламентских выборах «Лига» набрала 8,5% голосов — вдвое меньше, чем на национальных выборах 2018 года, и почти вчетверо меньше, чем на выборах в Европарламент в 2019 году.

Как сообщалось ранее, победу на выборах одержали правоцентристские партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента. Решение о формировании правого правительства под руководством Мелони будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.